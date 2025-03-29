«Давно к этому шло». Тарпищев — о решении Касаткиной сменить спортивное гражданство

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Теннисистка будет выступать под флагом Австралии.

«Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь. У неё хорошая голова в плане игры, на медленных кортах она умеет раскладывать пасьянс, но быстрее она уже вряд ли станет. Вряд ли будет играть сильнее. Она выступала за Россию, не знаю, как теперь она собирается выступать за сборную Австралии», — сказал Тарпищев в интервью «Матч ТВ».

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне.