Джокович обратился к Димитрову после победы в полуфинале «Мастерса» в Майами
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Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к 15-й ракетке мира Григору Димитрову из Болгарии после полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Джоковича.
Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Григор Димитров
Г. Димитров
«Как всегда, мне приятно делить с тобой корт, мой друг Григор. Мой восьмой финал в Майми. Мы идём», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
В матче за титул Джокович сразится с чехом Якубом Меншиком. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. Отметим, что первая ракетка мира вернётся на корт на турнире в Риме.
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