Джокович обратился к Димитрову после победы в полуфинале «Мастерса» в Майами

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к 15-й ракетке мира Григору Димитрову из Болгарии после полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Джоковича.

«Как всегда, мне приятно делить с тобой корт, мой друг Григор. Мой восьмой финал в Майми. Мы идём», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

В матче за титул Джокович сразится с чехом Якубом Меншиком. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. Отметим, что первая ракетка мира вернётся на корт на турнире в Риме.