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Стала известна сетка турнира ATP-250 в Хьюстоне, где выступят Пол, Тиафо и Михельсен

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Хьюстоне, где выступят Пол, Тиафо и Михельсен
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Хьюстоне (США), который пройдёт с 31 марта по 6 апреля. В основной сетке турнира не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является 13-я ракетка мира американец Томми Пол. Во втором круге он встретится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Александр Ричард (Швейцария).

Второй сеяный Фрэнсис Тиафо во втором круге сыграет с лучшим в матче Майкл Ммо (США) — Адам Уолтон (Австралия).

Призовой фонд турнира в Хьюстоне $ 680 140. Действующим чемпионом соревнований является американец Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Календарь турнира в Хьюстоне
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