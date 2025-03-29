«Ещё одно проявление мужества». L’Équipe — о решении Касаткиной выступать за Австралию

Французская ежедневная национальная спортивная газета L’Équipe отреагировала на решение 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Теперь теннисистка выступает за Австралию.

«Эта смена гражданства — ещё одно проявление мужества, даже если размышления были напряжёнными», — говорится в заявлении L’Équipe.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.