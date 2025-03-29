Марко Паничи: Джокович жил теннисом 24 часа в сутки, Синнер точно такой же

Тренер по физподготовке Марко Паничи сравнил своего подопечного первую ракетку мира итальянца Янника Синнера с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, с которым Паничи работал с 2019 по 2024 год.

«Новак был человеком, который жил теннисом 24 часа в сутки. Янник точно такой же, хотя и по-своему. Синнер — человек, который живёт теннисом, он соревнуется даже на тренировках. Он получает от этого удовольствие.

Великие чемпионы именно такие: люди, которые получают удовольствие от того, что делают. За всем всегда стоит удовольствие от соревнования», — приводит слова Паничи AS.