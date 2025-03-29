Новак Джокович: я был под небольшим давлением со стороны сына Месси

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какую оценку за матч в полуфинале «Мастерса» в Майами (США) ему поставил сын аргентинского футболиста Лионеля Месси.

«Один из сыновей Месси поставил мне оценку 8 из 10, что вполне неплохо. С серьёзным лицом он сказал мне, что в следующем матче я должен получить 10 из 10. Так что я был под небольшим давлением со стороны сына Месси.

Мы хорошо посмеялись. Было приятно снова увидеть всю его семью. Для меня это был очень трогательный момент, потому что одно дело, когда он приезжает один, но другое — когда он приводит всю свою семью. Я был очень тронут этим и его готовностью проводить с ним время», — приводит слова Джоковича We love tennis.