Арина Соболенко: всегда, когда с чем-то борюсь, напоминаю себе, какая я сильная

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей силе в психологической подготовке к матчам.

«Мне пришлось преодолеть много трудностей, и я думаю, что именно это сделало меня очень сильным человеком. Всякий раз, когда я с чем-то борюсь, просто напоминаю себе, какая я упорная, какая я сильная и что я могу справиться с чем угодно. Так что это мышление в принципе присуще всему в моей жизни, не только теннису», — приводит слова Соболенко Tennis World USA.

Сегодня, 29 марта, Арина Соболенко сыграет в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Её соперница — американка Джессика Пегула.