«Поражение на двух тай-брейках — отстой». Фриц — о матче с Меншиком в Майами

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о поражении от 54-й ракетки мира чеха Якуба Меншика в полуфинале «Мастерса» в Майами (США).

«Это не сильно облегчает мою боль. Между двумя тай-брейками я должен был выиграть один. Играть немного лучше. Думаю, когда играю хорошо, то выигрываю матчи, это то, что я делаю. Бывал в таких ситуациях, так что поражение на двух тай-брейках — это отстой. Сделал свою работу, я не был сломлен. До третьего сета у меня не было ни одного брейкового мяча, так что… да, это отстой. Что касается Меншика, то он очень хорош. Играл против него в свой 18-й день рождения на US Open. Очевидно, что с тех пор он сильно улучшился. Думаю, он улучшился естественным образом, как улучшилось почти всё в его игре. Когда ты так молод, ты должен совершенствоваться. Его подача — это огромный шаг вперёд. Когда мы играли в последний раз, у него была отличная подача, но он не знал, куда её применить. Сегодня же его подача была просто сумасшедшей. Мне приходилось всё чаще и чаще бить в одну сторону корта вместо того, чтобы отвечать, как я обычно делаю. Казалось, что он либо упускает свою подачу, либо кладет её в одном-двух сантиметрах от линии», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Встреча Фрица и Меншика завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) в пользу чешского теннисиста.