«Поражение на двух тай-брейках — отстой». Фриц — о матче с Меншиком в Майами

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о поражении от 54-й ракетки мира чеха Якуба Меншика в полуфинале «Мастерса» в Майами (США).
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 4
«Это не сильно облегчает мою боль. Между двумя тай-брейками я должен был выиграть один. Играть немного лучше. Думаю, когда играю хорошо, то выигрываю матчи, это то, что я делаю. Бывал в таких ситуациях, так что поражение на двух тай-брейках — это отстой. Сделал свою работу, я не был сломлен. До третьего сета у меня не было ни одного брейкового мяча, так что… да, это отстой. Что касается Меншика, то он очень хорош. Играл против него в свой 18-й день рождения на US Open. Очевидно, что с тех пор он сильно улучшился. Думаю, он улучшился естественным образом, как улучшилось почти всё в его игре. Когда ты так молод, ты должен совершенствоваться. Его подача — это огромный шаг вперёд. Когда мы играли в последний раз, у него была отличная подача, но он не знал, куда её применить. Сегодня же его подача была просто сумасшедшей. Мне приходилось всё чаще и чаще бить в одну сторону корта вместо того, чтобы отвечать, как я обычно делаю. Казалось, что он либо упускает свою подачу, либо кладет её в одном-двух сантиметрах от линии», — сказал Фриц на пресс-конференции.
Встреча Фрица и Меншика завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) в пользу чешского теннисиста.
- 29 марта 2025
-
19:26
-
19:22
-
19:01
-
18:47
-
18:32
-
18:31
-
18:15
-
17:54
-
17:51
-
17:37
-
17:35
-
17:15
-
16:56
-
16:42
-
16:05
-
15:56
-
15:36
-
14:49
-
14:35
-
14:33
-
14:05
-
13:59
-
13:53
-
13:25
-
12:50
-
12:35
-
12:33
-
12:15
-
11:50
-
11:30
-
11:27
-
10:58
-
10:30
-
10:14
-
10:00