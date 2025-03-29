Новак Джокович: с тех пор как я выиграл Олимпиаду, думал о 100-м титуле

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможности завоевать на «Мастерсе» в Майами (США) 100-й титул в карьере.

«С тех пор как я выиграл Олимпиаду, думал о 100-м титуле. Я был близок к этому, играл в финале в Шанхае. Затем я пытался найти тот уровень тенниса, которого было бы достаточно для борьбы за большие трофеи. Честно говоря, здесь я занимался этим поиском. Очень доволен тем, как я подготовился к турниру, тем, как играл. Я не проиграл ни сета. Посмотрим, что произойдёт в финале», — приводит слова Джоковича Punto de Break.