«Всегда выбираю Джоковича». Тейлор Фриц — о шансах Меншика в финале «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц ответил, каковы шансы 19-летнего чеха Якуба Меншика обыграть 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Майами.

«Может, это звучит так, будто я обжёгся, проиграв ему 10 раз, но всегда выбираю Джоковича фаворитом, несмотря ни на что. Интересно будет посмотреть, я не уверен. Они играют днём?

Это работает в пользу Меншика. Очень поможет ему оставаться на вершине своей подачи, получать много лёгких очков за свою подачу. Честно говоря, не уверен. Вопрос в том, насколько хорошо он может подавать. Думаю, если Новак сможет возвращать много мячей и вводить много мячей в игру, то его будет трудно победить», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Напомним, Тейлор Фриц в полуфинале турнира в Майами уступил Якубу Меншику со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).