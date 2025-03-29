Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда выбираю Джоковича». Тейлор Фриц — о шансах Меншика в финале «Мастерса» в Майами

«Всегда выбираю Джоковича». Тейлор Фриц — о шансах Меншика в финале «Мастерса» в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц ответил, каковы шансы 19-летнего чеха Якуба Меншика обыграть 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Майами.

Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Может, это звучит так, будто я обжёгся, проиграв ему 10 раз, но всегда выбираю Джоковича фаворитом, несмотря ни на что. Интересно будет посмотреть, я не уверен. Они играют днём?

Это работает в пользу Меншика. Очень поможет ему оставаться на вершине своей подачи, получать много лёгких очков за свою подачу. Честно говоря, не уверен. Вопрос в том, насколько хорошо он может подавать. Думаю, если Новак сможет возвращать много мячей и вводить много мячей в игру, то его будет трудно победить», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Напомним, Тейлор Фриц в полуфинале турнира в Майами уступил Якубу Меншику со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
«Поражение на двух тай-брейках — отстой». Фриц — о матче с Меншиком в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android