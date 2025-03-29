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Эмма Радукану будет работать с бывшим тренером Энди Маррея — источник

Эмма Радукану будет работать с бывшим тренером Энди Маррея — источник
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Чемпионка US Open — 2021, 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану в ближайшие месяцы будет работать со специалистом Марком Петчи. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Петчи присутствовал в команде Радукану на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), где британка вышла в четвертьфинал. Они будут вместе готовиться к грунтовому сезону, а также к травяному.

В 2025 году Радукану прекратила сотрудничество с двумя тренерами — Ником Кавадеем и Владимиром Платеником. На успешном для себя турнире в Майами она выступала без официального тренера.

Марк Петчи — бывшая 80-я ракетка мира, был тренером Энди Маррея в начале его карьеры. Сейчас работает на телевидении в качестве эксперта и комментатора.

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