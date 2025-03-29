«Для теннисиста нет более сложной задачи». Меншик — о финале против Джоковича в Майами

54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик высказался о предстоящей встрече с 24-кратными чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Майами (США).

«Это тоже большое событие. На самом деле, для теннисиста нет более сложной задачи. Из-за Новака, конечно… Я рос, наблюдая за ним, так что… не знаю, каково это. Наверное, узнаю после матча. У меня уже была возможность потренироваться против него в Шанхае. Конечно, сейчас ситуация другая. С нетерпением жду воскресенья. Надеюсь выступить лучше, чем в Шанхае. Просто хочу насладиться каждым моментом матча. Первый и самый важный для меня финал. Конечно, играть против этого соперника будет невероятно.

В Шанхае я немного нервничал. Не говорю, что не буду нервничать в воскресенье, даже на этой неделе. Не смог сдержать нервы во время матча, но думаю, что вырос морально за последние несколько месяцев. Конечно, играя прямо сейчас, чувствую, что условия и всё остальное действительно хороши для меня. Чувствую себя очень комфортно на корте. Так что в воскресенье иду, чтобы победить. В этом нет никаких сомнений. В Шанхае, конечно, просто пытался. Мне там было больше удовольствия, и я извлёк уроки из этого опыта. Теперь я здесь, чтобы победить», — сказал Меншик на пресс-конференции.

Якуб Меншик и Новак Джокович встречались на уровне ATP один раз в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Тогда победу одержал серб со счётом 6:7 (4:7), 1:6, 4:6.