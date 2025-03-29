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Ига Швёнтек раскрыла, что ей не понравилось в поведении тренера в матче с Эалой в Майами

Ига Швёнтек раскрыла, что ей не понравилось в поведении тренера в матче с Эалой в Майами
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему ей не понравилось поведение тренера Вима Фиссетта во время её матча четвертьфинала на турнире в Майами (США). Она сенсационно проиграла филиппинке Александре Эале.

«Мне не нравится получать подсказки после каждого очка, так что на самом деле в конце матча я не могла сосредоточиться на том, что происходило на корте. Мы подумаем об этом. В последних нескольких матчах я получала отличные наставления от Вима. С этим мы обязательно разберёмся», — приводит слова Швёнтек Tennis World USA.

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