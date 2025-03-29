«Набирался опыта. Всё было в новинку». 19-летний Меншик — о первом годе в ATP-туре

54-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик рассказал, как улучшились его результаты за год в ATP-туре.

«На самом деле, это просто мой путь. Прошлый год был моим первым годом в ATP Tour, так что я набирался опыта. Для меня всё было в новинку. Просто приехал сюда, чтобы повеселиться, набраться опыта во время матчей, турниров. Конечно, выиграл несколько из них. Несколько недель назад закончился мой первый год в туре, так что я ещё очень молод. Да, это просто мои ощущения. Дело не в конкретном матче или ситуации, а во всех турнирах, во всех матчах. С каждым я становлюсь всё лучше и лучше. Это самое важное для совершенствования», — сказал Меншик на пресс-конференции.

Якуб Меншик вышел в финал «Мастерса» в Майами, где встретится с Новаком Джоковичем.