Джокович — о своей подаче в Майами: теперь знаю, каково быть Иснером, Карловичем и Опелкой

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил уровень своей игры на «Мастерсе» в Майами (США), в частности — на подаче.

«Здорово выйти в финал, не отдав ни сета. Наверное, я чувствую себя так же хорошо, как и на Олимпиаде в прошлом году.

Я думал, что не покажу высокий процент попадания первых подач в последнем матче, но мне это удалось. В последнем матче было 83%, а сегодня — 87%. Теперь я знаю, каково это быть Джоном Иснером! И [Иво] Карловичем, и [Райлли] Опелкой. Это, безусловно, значительно облегчает жизнь на корте», — приводит слова Джоковича Tennis365.