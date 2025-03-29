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Видео: Диана Шнайдер со всей семьёй разминается перед парным полуфиналом в Майами

Видео: Диана Шнайдер со всей семьёй разминается перед парным полуфиналом в Майами
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер провела забавную предматчевую разминку вместе со своей семьёй — отцом Максимом, мамой Юлией и младшим братом Львом. Видеоролик опубликовала пресс-служба WTA.

Сегодня, 29 марта, Шнайдер в паре с соотечественницей Миррой Андреевой вышли в финал на престижном турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В полуфинале они обыграли Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:0, 7:5.

В финале российский дуэт встретится с японкой Мию Като и испанкой Кристиной Букшей. Стоит отметить, что этот финал станет для Шнайдер и Андреевой вторым в 2025 году.

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