«Свободна быть той, кто ты есть». Эверт — о смене гражданства Касаткиной на австралийское

Победительница 18 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт отреагировала на смену гражданства 12-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Отныне 27-летняя Касаткина будет представлять сборную Австралии на турнирах.

«Греет сердце это услышать. Свободна быть той, кто ты есть, в прекрасной стране… Очень рада за тебя», — написала Эверт на личной странице в соцсети Х.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной России и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне.