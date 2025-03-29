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«Моя цель — играть в Мадриде». Паула Бадоса — о восстановлении после травмы спины

«Моя цель — играть в Мадриде». Паула Бадоса — о восстановлении после травмы спины
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11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что планирует вернуться к турниру категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я не скажу вам, что буду вне тура в течение семи месяцев. К счастью, это небольшая грыжа, которая отошла от позвонка. В этот раз я испугалась больше, чем следовало, потому что грыжа была в противоположной стороне. У меня всегда были проблемы с правой стороной, а теперь — с левой. Боялась, что это ещё один стрессовый перелом, но, к счастью, это не так.

В Мериде чувствовала острую боль от одного удара к другому. Мы лечили её, и вроде бы стало лучше. В Майами всё казалось в порядке, но когда играла на нём, то снова сделала то же самое — форхенд. Продолжала сет с болью, от которой кружилась голова, я принимала ибупрофен, перепробовала столько кремов, но даже с инфильтратами боль не проходила.

Получаю лучшее лечение, и моя цель — играть в Мадриде. Очень рада играть дома, в месте, которое мне так нравится. Если моя спина отреагирует, то и в теннисе, и в психологическом плане смогу быть лучше. Если бы не травма, чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Бадосы Ubitennis.

Напомним, Бадоса получила травму спины в поединке третьего круга в Майами, после чего снялась с «тысячника» и с турнира в Чарльстоне.

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