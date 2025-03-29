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В Федерации тенниса Австралии отреагировали на переход Дарьи Касаткиной в сборную

В Федерации тенниса Австралии отреагировали на переход Дарьи Касаткиной в сборную
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Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) прокомментировала переход 12-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной под австралийский флаг.

«Tennis Australia тепло приветствует Дарью в австралийской теннисной семье. С этого момента Дарья будет выступать как австралийка, и мы желаем ей всего наилучшего на предстоящих турнирах», — приводит слова представителей федерации AP News.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной России и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне.

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