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«Тепло приветствуем». Пресс-служба Australian Open — о смене гражданства Касаткиной

«Тепло приветствуем». Пресс-служба Australian Open — о смене гражданства Касаткиной
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Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии отреагировала на решение 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной выступать за Австралию.

«Даша из Австралии. Тепло приветствуем», — оставила комментарий пресс-служба Australian Open под публикацией Касаткиной в социальных сетях.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.

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