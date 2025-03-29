«Это будет весело». Родионова — о решении Касаткиной сменить гражданство на австралийское

193-я ракетка мира австралийская теннисистка Арина Родионова отреагировала на решение 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство и выступать за Австралию.

«Это будет весело», — написала Родионова в комментариях под публикацией Касаткиной в социальных сетях.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне.

Арина Родионова с февраля 2014 года выступает за Австралию. Она является победительницей юниорского Australian Open — 2007 и победительницей одного турнира WTA в парном разряде.