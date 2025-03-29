Финал турнира в Майами между Соболенко и Пегулой задерживается из-за дождя

Сегодня, 29 марта, пройдёт финал хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором сыграют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и пятый номер мирового рейтинга Джессика Пегула. Начало встречи было изначально запланировано на 22:00 мск, однако матч откладывается из-за дождя в Майами (США). Организаторы соревнований пока что не объявили примерное время начала финала.

Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Соболенко (3-2 на харде). Последний очный матч теннисисток состоялся в финале US Open — 2024, в котором белоруска победила со счётом 7:5, 7:5.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.