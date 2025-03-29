«В табеле у них 10 баллов, как у друзей вне корта». Бадоса — о поддержке Соболенко и Жабер

11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о поддержке первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси и 30-й ракетки мира Онс Жабер из Туниса.

«В табеле с рейтингом у них 10 баллов, как и у друзей вне поля. Они постоянно волнуются и часто пишут мне, чтобы узнать, как у меня дела», — приводит слова Бадосы Ubitennis.

Напомним, Паула Бадоса получила травму спины в поединке третьего круга «тысячника» в Майами с датчанкой Кларой Таусон, которую обыграла со счётом 6:3, 7:6(7:3). После испанская теннисистка снялась с матча четвёртого круга с филиппинкой Александрой Эалой. После испанская теннисистка сообщила, что не выступит на турнире WTA-500 в Чарльстоне.