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Янник Синнер занимается велоспортом в период дисквалификации за допинг

Янник Синнер занимается велоспортом в период дисквалификации за допинг
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер покатался на велосипедах в компании резервного пилота «Феррари» Антонио Джовинацци во Франции. Вместе с ними также были велогонщик Хулио Чикконе и автогонщик Алессандро Пьер Гуиди.

Фото: Из личного архива Джовинацци

Фото: Из личного архива Джовинацци

Напомним, сейчас Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

В 2025 году Синнер выиграл Australian Open. Он уверенно лидирует в мировом рейтинге, а также идёт первым в Чемпионской гонке, несмотря на то что провёл лишь один турнир в сезоне.

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