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«Ментально он — самый сильный». Муратоглу — о Джоковиче в сравнении с Надалем и Федерером

«Ментально он — самый сильный». Муратоглу — о Джоковиче в сравнении с Надалем и Федерером
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Теннисный менеджер, бывший тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу отметил достоинства 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, сравнив его с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Помню, как Новак впервые появился в туре, а Рафа и Роджер выигрывали всё подряд. Все остальные парни думали, что эти двое непобедимы, и тут на экране появляется молодой серб, которому предстоит сыграть с Федерером в одном из первых раундов турнира «Большого шлема». Перед матчем у него взяли интервью, и Новак сказал: «Я его обыграю». Ментально Новак — самый сильный из них троих. Людям не нравится, когда говорят, что он лучший, потому что двое других более популярны, чем Новак, но сейчас это неоспоримо. Он величайший из всех. Когда вы смотрите на игру Новака и сравниваете её с игрой Роджера и Рафы, вы удивляетесь, как этот парень с такой игрой может иметь лучший рекорд, чем два других, но это потому, что он величайший из всех времён ментально», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

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