Рафаэль Надаль — о завершении карьеры: больше всего мне не хватает адреналина

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил на несколько вопросов о своей карьере в видео, опубликованном в его аккаунте в TikTok.

«Больше всего мне не хватает адреналина, предматчевого волнения и ощущений перед выходом на корт», — ответил Надаль на вопрос, по чему больше всего скучает после завершения карьеры.

Также Надаль ответил, чем бы занимался, если бы не стал теннисистом:

«Понятия не имею. К счастью или к сожалению, я начал слишком рано, когда ещё не мог представить свою жизнь иначе, чем как теннисист. Я был профессионалом с 15 лет, и на тот момент не решил, чем хочу заниматься, если с теннисом не сложится».