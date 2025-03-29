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Артюр Фис: хочу закончить грунтовый сезон на «Ролан Гаррос» на высокой ноте

Артюр Фис: хочу закончить грунтовый сезон на «Ролан Гаррос» на высокой ноте
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20-летний французский теннисист Артюр Фис после поражения на «Мастерсе» в Майами высказался о планах на грунтовую часть сезона.

«Мы собираемся провести на грунте три или четыре месяца. Точно не знаю, мы обсудим это с командой. Мне нравится, но нужно быть готовым к работе на гравии. Монте-Карло приближается довольно быстро, так что я даже не знаю, где мы будем тренироваться в данный момент, но я должен быть готов. Очень хочу провести хороший сезон на грунте и закончить его на «Ролан Гаррос» на высокой ноте», — приводит слова Фиса Lequipe.

Напомним, Артюр Фис в четвертьфинале турнира в Майами уступил чешскому теннисисту Якубу Меншику со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

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