Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне, где сыграют Калинская, Шнайдер и другие

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне, где сыграют Калинская, Шнайдер и другие
Комментарии

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, который пройдёт с 31 марта по 6 апреля. На нём сыграют семь российских теннисисток — Диана Шнайдер (6-я сеяная), Екатерина Александрова (9), Анна Калинская (14), Анна Блинкова, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева. Отметим, что этот турнир станет первым для экс-россиянки Дарьи Касаткиной под флагом Австралии.

Сетка турнира в Чарльстоне

В первом круге Полина сыграет с румынкой Ириной Бегу, Вероника — с американкой Марией Матеас. На данных соревнованиях сеяные теннисистки пропускают первый круг и начинают борьбу со второго.

Действующей чемпионкой турнира в Чарльстоне является американка Даниэль Коллинз.

Материалы по теме
«Горжусь, что теперь я представляю Австралию». Касаткина больше не будет играть за Россию
«Горжусь, что теперь я представляю Австралию». Касаткина больше не будет играть за Россию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android