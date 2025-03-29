Стала известна сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне, где сыграют Калинская, Шнайдер и другие

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, который пройдёт с 31 марта по 6 апреля. На нём сыграют семь российских теннисисток — Диана Шнайдер (6-я сеяная), Екатерина Александрова (9), Анна Калинская (14), Анна Блинкова, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева. Отметим, что этот турнир станет первым для экс-россиянки Дарьи Касаткиной под флагом Австралии.

В первом круге Полина сыграет с румынкой Ириной Бегу, Вероника — с американкой Марией Матеас. На данных соревнованиях сеяные теннисистки пропускают первый круг и начинают борьбу со второго.

Действующей чемпионкой турнира в Чарльстоне является американка Даниэль Коллинз.