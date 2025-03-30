Арина Соболенко — Джессика Пегула: белоруска выиграла первый сет в финале турнира в Майами
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В эти минуты проходит финал хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и пятый номер мирового рейтинга американка Джессика Пегула. Первая партия встречи осталась за белоруской со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|1
Джессика Пегула
Д. Пегула
Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Соболенко (3-2 на харде). Последний очный матч теннисисток состоялся в финале US Open — 2024, в котором белоруска победила со счётом 7:5, 7:5.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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