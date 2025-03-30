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Стала известна сетка турнира ATP-250 в Марракеше, где сыграет Павел Котов

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Марракеше, где сыграет Павел Котов
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). В основной сетке соревнований заявлен россиянин Павел Котов. В первом круге турнира он встретится с итальянцем Маттией Беллуччи.

Первым сеяным является Таллон Грикспор из Нидерландов. Во втором круге он сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Юнес Лалами-Лаарусси (Марокко). Второй сеяный Лоренцо Сонего из Италии встретится во втором круге с лучшим в поединке Вит Коприва (Чехия) — Борна Гойо (Хорватия).

Турнир в Марракеше пройдёт с 31 марта по 6 апреля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Маттео Берреттини, который в прошлогоднем финале обыграл Роберто Карбальес-Баэну со счётом 7:5, 6:2.

Календарь турнира в Марракеше
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