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Энди Маррей поделился совместным фото с Лионелем Месси в Майами

Энди Маррей поделился совместным фото с Лионелем Месси в Майами
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей в социальных сетях поделился фото с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

Фото: Из личного архива Энди Маррея

«Я спросил его, сможет ли он сделать это холодной дождливой ночью в Стоке.
Он ответил «cállate la boca», что, по-моему, означает «да» по-испански», — подписал снимок Маррей.

Напомним, Лионель Месси посетил полуфинальный матч турнира категории «Мастерс» в Майами (США) между 15-й ракеткой рейтинга ATP Григором Димитровым из Болгарии и звёздным сербом Новаком Джоковичем. После спортсмены обменялись подписанными футболками.

Энди Маррей является тренером Новака Джоковича с межсезонья. Серб заявил, что их сотрудничество с британцем будет продлено на «неопределённый срок».

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