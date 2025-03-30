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Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Майами, в финале одолев Пегулу

Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Майами, в финале одолев Пегулу
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В финале она оказалась сильнее пятой ракетки мира американки Джессики Пегулы со счётом 7:5, 6:2.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Пегулы один эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Титул в Майами стал 19-м в карьере Соболенко в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.

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