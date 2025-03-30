Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, выиграв турнир в Майами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой теннисисткой, обыгравшей трёх соперниц из топ-10 в четвертьфинале, полуфинале и финале в двух сетах на турнире WTA-1000 в Майами со времён Серены Уильямс, которая в 2014 году одолела Анжелику Кербер, Марию Шарапову и Ли На.

В финале Соболенко обыграла четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2, в полуфинале — Жасмин Паолини (7) со счётом 6:2, 6:2 и в четвертьфинале Чжэн Циньвэнь (9) — 6:2: 7:5.

Отметим, что титул в Майами стал 19-м в карьере Арины Соболенко в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.