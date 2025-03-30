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Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, выиграв турнир в Майами

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, выиграв турнир в Майами
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой теннисисткой, обыгравшей трёх соперниц из топ-10 в четвертьфинале, полуфинале и финале в двух сетах на турнире WTA-1000 в Майами со времён Серены Уильямс, которая в 2014 году одолела Анжелику Кербер, Марию Шарапову и Ли На.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В финале Соболенко обыграла четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2, в полуфинале — Жасмин Паолини (7) со счётом 6:2, 6:2 и в четвертьфинале Чжэн Циньвэнь (9) — 6:2: 7:5.

Отметим, что титул в Майами стал 19-м в карьере Арины Соболенко в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.

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