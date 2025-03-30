Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, выиграв турнир в Майами
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой теннисисткой, обыгравшей трёх соперниц из топ-10 в четвертьфинале, полуфинале и финале в двух сетах на турнире WTA-1000 в Майами со времён Серены Уильямс, которая в 2014 году одолела Анжелику Кербер, Марию Шарапову и Ли На.
Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Джессика Пегула
Д. Пегула
В финале Соболенко обыграла четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2, в полуфинале — Жасмин Паолини (7) со счётом 6:2, 6:2 и в четвертьфинале Чжэн Циньвэнь (9) — 6:2: 7:5.
Отметим, что титул в Майами стал 19-м в карьере Арины Соболенко в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
01:38
-
01:27
-
01:17
-
01:12
-
00:57
-
00:45
-
00:40
-
00:21
-
00:02
- 29 марта 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:24
-
23:13
-
22:45
-
22:39
-
22:28
-
22:18
-
22:02
-
21:40
-
21:24
-
20:48
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:26
-
19:22
-
19:01
-
18:47
-
18:32
-
18:31
-
18:15
-
17:54
-
17:51
-
17:37
-
17:35