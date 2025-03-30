Арина Соболенко обратилась к Джессике Пегуле после победы на «тысячнике» в Майами

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к сопернице по финалу турнира категории WTA-1000 в Майами (США) пятой ракетки мира американки Джессики Пегулы, которую белоруска переиграла в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

«Во-первых, Джесс [Джессика Пегула], мне очень жаль (смеётся). Честно говоря. Если бы я могла поделиться трофеем с кем-то… трофеем, призовыми деньгами, очками… Я бы поделился им с тобой», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Победа в Майами стала для Соболенко 19-м титулом в карьере в одиночном разряде. Кроме того, это её восьмая победа в «тысячниках» и вторая — в 2025 году.

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