Арина Соболенко обратилась к Джессике Пегуле после победы на «тысячнике» в Майами
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к сопернице по финалу турнира категории WTA-1000 в Майами (США) пятой ракетки мира американки Джессики Пегулы, которую белоруска переиграла в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.
Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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Джессика Пегула
Д. Пегула
«Во-первых, Джесс [Джессика Пегула], мне очень жаль (смеётся). Честно говоря. Если бы я могла поделиться трофеем с кем-то… трофеем, призовыми деньгами, очками… Я бы поделился им с тобой», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Победа в Майами стала для Соболенко 19-м титулом в карьере в одиночном разряде. Кроме того, это её восьмая победа в «тысячниках» и вторая — в 2025 году.
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