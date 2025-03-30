Соболенко оставила послание на камере после победы на турнире в Майами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оставила послание на камере после победы на турнире в Майами. В финальном матче белоруска обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

После матча Соболенко написала на камере «Te amo» (Я тебя люблю. – Прим. «Чемпионата»).

За победу в финале Соболенко получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн в качестве призовых. Пегула, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 597 тыс. призовых.

Титул в Майами стал 19-м в карьере белорусской теннисистки в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.

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