Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмоции Арины Соболенко после победы на турнире в Майами

Эмоции Арины Соболенко после победы на турнире в Майами
Комментарии

Первая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко эмоционально отреагировала на победу в финале турнира серии WTA-1000 в Майами (США), где в финале обыграла американскую теннисистку, пятый номер рейтинга Джессикe Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

После выигрыша решающего розыгрыша Арина бросила ракетку на корт и от радости раскинула у небу.

Фото: Кадр из трансляции / WTA

Фото: Кадр из трансляции / WTA

Фото: Кадр из трансляции / WTA

Счёт личных встреч между Ариной и Джессикой стал 7-2 в пользу беларуски (3-2 на харде).

Отметим, титул в Майами стал для Соболенко 19-м в карьере в одиночном разряде. Что касается турниров категории WTA-1000, то это её восьмая победа и вторая — в 2025 году.

Материалы по теме
Арина Соболенко обратилась к Джессике Пегуле после победы на «тысячнике» в Майами

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android