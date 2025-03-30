Эмоции Арины Соболенко после победы на турнире в Майами

Первая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко эмоционально отреагировала на победу в финале турнира серии WTA-1000 в Майами (США), где в финале обыграла американскую теннисистку, пятый номер рейтинга Джессикe Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

После выигрыша решающего розыгрыша Арина бросила ракетку на корт и от радости раскинула у небу.

Фото: Кадр из трансляции / WTA

Фото: Кадр из трансляции / WTA

Фото: Кадр из трансляции / WTA

Счёт личных встреч между Ариной и Джессикой стал 7-2 в пользу беларуски (3-2 на харде).

Отметим, титул в Майами стал для Соболенко 19-м в карьере в одиночном разряде. Что касается турниров категории WTA-1000, то это её восьмая победа и вторая — в 2025 году.

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