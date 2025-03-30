«Не помню имена этих ребят». Соболенко шутливо поздравила команду с победой в Майами

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с шуткой обратилась к своей команде после победы на турнире категории WTA-1000 в Майами.

«Я не помню имена этих ребят (смеётся). Спасибо команде. Вы не просто моя команда, вы моя семья. К сожалению, мы проводим вместе 24/7 (смеётся)», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, в финале «тысячника» в Майами (США) Соболенко в двух сетах переиграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2. Таким образом, белоруска выиграла 19-й титул в карьере.

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