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«Не помню имена этих ребят». Соболенко шутливо поздравила команду с победой в Майами

«Не помню имена этих ребят». Соболенко шутливо поздравила команду с победой в Майами
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с шуткой обратилась к своей команде после победы на турнире категории WTA-1000 в Майами.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я не помню имена этих ребят (смеётся). Спасибо команде. Вы не просто моя команда, вы моя семья. К сожалению, мы проводим вместе 24/7 (смеётся)», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, в финале «тысячника» в Майами (США) Соболенко в двух сетах переиграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2. Таким образом, белоруска выиграла 19-й титул в карьере.

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