«Не помню имена этих ребят». Соболенко шутливо поздравила команду с победой в Майами
Поделиться
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с шуткой обратилась к своей команде после победы на турнире категории WTA-1000 в Майами.
Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Я не помню имена этих ребят (смеётся). Спасибо команде. Вы не просто моя команда, вы моя семья. К сожалению, мы проводим вместе 24/7 (смеётся)», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Напомним, в финале «тысячника» в Майами (США) Соболенко в двух сетах переиграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2. Таким образом, белоруска выиграла 19-й титул в карьере.
Материалы по теме
Самые необычные теннисные матчи:
Комментарии
- 30 марта 2025
-
01:38
-
01:27
-
01:17
-
01:12
-
00:57
-
00:45
-
00:40
-
00:21
-
00:02
- 29 марта 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:24
-
23:13
-
22:45
-
22:39
-
22:28
-
22:18
-
22:02
-
21:40
-
21:24
-
20:48
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:26
-
19:22
-
19:01
-
18:47
-
18:32
-
18:31
-
18:15
-
17:54
-
17:51
-
17:37
-
17:35