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Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах серии WTA-1000

Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах серии WTA-1000
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала обладателем восьмого титула в турнирах категории WTA-1000 после победы в соревнованиях в Майами.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Как сообщает OptaAce, по числу выигранных «тысячников» Соболенко сравнялась с известной российской теннисисткой Марией Шараповой. По этому показателю впереди на данный момент только пять спортсменок: Серена Уильямс (13), Виктория Азаренко (10), Ига Швёнтек (10), Симона Халеп (9) и Петра Квитова (9).

Напомним, в финале соревнований в Майами (США) белоруска в двух сетах победила пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

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