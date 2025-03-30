«Сейчас не хочется тебя любить». Пегула — после поражения от Соболенко в финале Майами

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала поражение от лидера рейтинга WTA из Беларуси Арины Соболенко в финальном матче турнира серии WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 2:6.

«Поздравляю, Арина, тебя и твою команду. Три финала — это круто! Честно говоря, сейчас мне не хочется тебя любить (смеётся), но ты действительно лучшая теннисистка в мире, и это не случайно. Ты продолжаешь вдохновлять всех на то, чтобы становиться лучше. Поздравляю с чудесными двумя неделями здесь и с отличным турниром в Индиан-Уэллсе тоже. То, как ты играла в последний месяц, просто впечатляет!» — сказала Пегула в интервью на корте.

Отметим, ранее американка проиграла Соболенко в финале «тысячника» в Цинциннати в 2024 году (3:6, 5:7), а также в решающем матче на US Open — 2024 (5:7, 5:7).

Для Пегулы это был третий финал в сезоне. Ранее она уступила в финале турнира WTA-500 в Аделаиде и выиграла титул на турнире WTA 250 в Остине.

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