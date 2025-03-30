Соболенко обратилась к бразильским болельщикам после победы на турнире в Майами
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к бразильским болельщикам после победы на турнире в Майами. В финальном матче Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.
Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Поскольку здесь много бразильских фанатов, я просто хочу сказать: «Я любою тебя, Бразилия. Спасибо за всю поддержку», — сказала Соболенко после матча.
За победу в финале Соболенко получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн в качестве призовых. Пегула, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 597 тыс. призовых.
Титул в Майами стал 19-м в карьере белорусской теннисистки в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.
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