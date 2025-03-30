Соболенко обратилась к бразильским болельщикам после победы на турнире в Майами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к бразильским болельщикам после победы на турнире в Майами. В финальном матче Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

«Поскольку здесь много бразильских фанатов, я просто хочу сказать: «Я любою тебя, Бразилия. Спасибо за всю поддержку», — сказала Соболенко после матча.

За победу в финале Соболенко получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн в качестве призовых. Пегула, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 597 тыс. призовых.

Титул в Майами стал 19-м в карьере белорусской теннисистки в одиночном разряде, восьмым «тысячником» и вторым — в 2025 году.