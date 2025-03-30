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Арина Соболенко опубликовала пост на фоне победы на турнире WTA-1000 в Майами

Арина Соболенко опубликовала пост на фоне победы на турнире WTA-1000 в Майами
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко в своих соцсетях выложила пост о победе в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США) над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

«Чемпионка 305. Эта победа особенно важна для меня, потому что это мой дом вдали от дома. Спасибо, Майами!» — написала Соболенко на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Победа в Майами стала для Арины Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на турнирах категории «тысяча» и вторая в 2025 году.

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