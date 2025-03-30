Арина Соболенко прокомментировала свой первый чемпионский титул на турнире в Майами

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко эмоционально высказалась о победе на турнире категории WTA-1000 в Майами. Это был её первый титул на «тысячнике» в главном городе Флориды.
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«Я в полном восторге, у меня нет слов! Последние финалы были для меня очень трудными и напряжёнными. Готовясь к этому матчу, я сосредоточилась на своей игре и подходила к каждому розыгрышу с полной концентрацией. Теперь это ощущение невероятно особенное. Я просто не могу описать свои эмоции и очень счастлива, что завоевала свой первый титул в Майами», — приводит слова Соболенко Essentially Sports.
Напомним, в финальном матче белоруска переиграла американку, пятого номера рейтинга Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.
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