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30 марта главные новости спорта, футбол. РПЛ, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, теннис, ЧМ по фигурному катанию, UFC, Арина Соболенко

Соболенко выиграла турнир в Майами, Малинин завоевал золотую медаль ЧМ. Главное к утру
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Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв в финале пятого номера рейтинга американку Джессику Пегулу, американский фигурист Илья Малинин завоевал золотую медаль в соревнованиях мужчин-одиночников на чемпионате мира — 2025 в Бостоне, «ПСЖ» с голкипером Матвеем Сафоновым в составе разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Майами, в финале одолев Пегулу.
  2. Илья Малинин с огромным отрывом выиграл произвольную программу и золотую медаль на ЧМ-2025.
  3. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура Лиги 1 со счётом 6:1.
  4. Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс».
  5. ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голам Мойзеса и Жемалетдинова.
  6. 85 очков Леброна, Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА.
  7. Дубль Мичкова и пас Замулы помогли «Филадельфии» одержать победу над «Баффало».
  8. Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах серии WTA-1000.
  9. Дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Сан-Хосе» в выездном матче.
  10. Гол Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Нью-Йорк Сити» в сверхрезультативном матче.Гол
  11. Гол Гусева в овертайме помог «Динамо» победить СКА и упрочить преимущество в серии.
  12. Никита Кучеров повторил достижение, ранее покорявшееся лишь пяти легендам НХЛ в истории.
  13. «Реал» сломил сопротивление «Леганеса» благодаря дублю Мбаппе и голу Беллингема.
  14. Брэндон Морено победил Стива Эрцега единогласным решением в главном бою UFC on ESPN 64.
  15. «Ювентус» выиграл у «Дженоа» в первом матче Тудора на посту главного тренера.
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