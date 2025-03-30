Соболенко выиграла турнир в Майами, Малинин завоевал золотую медаль ЧМ. Главное к утру

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв в финале пятого номера рейтинга американку Джессику Пегулу, американский фигурист Илья Малинин завоевал золотую медаль в соревнованиях мужчин-одиночников на чемпионате мира — 2025 в Бостоне, «ПСЖ» с голкипером Матвеем Сафоновым в составе разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».