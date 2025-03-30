Соболенко выиграла турнир в Майами, Малинин завоевал золотую медаль ЧМ. Главное к утру
Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв в финале пятого номера рейтинга американку Джессику Пегулу, американский фигурист Илья Малинин завоевал золотую медаль в соревнованиях мужчин-одиночников на чемпионате мира — 2025 в Бостоне, «ПСЖ» с голкипером Матвеем Сафоновым в составе разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Майами, в финале одолев Пегулу.
- Илья Малинин с огромным отрывом выиграл произвольную программу и золотую медаль на ЧМ-2025.
- «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура Лиги 1 со счётом 6:1.
- Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс».
- ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голам Мойзеса и Жемалетдинова.
- 85 очков Леброна, Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА.
- Дубль Мичкова и пас Замулы помогли «Филадельфии» одержать победу над «Баффало».
- Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах серии WTA-1000.
- Дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Сан-Хосе» в выездном матче.
- Гол Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Нью-Йорк Сити» в сверхрезультативном матче.Гол
- Гол Гусева в овертайме помог «Динамо» победить СКА и упрочить преимущество в серии.
- Никита Кучеров повторил достижение, ранее покорявшееся лишь пяти легендам НХЛ в истории.
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