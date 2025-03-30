Лионель Месси посвятил забитый гол Новаку Джоковичу, изобразив теннисную подачу

Аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси посвятил забитый гол в матче МЛС легендарному сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сымитировав подачу во время празднования взятия ворот.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Встреча «Интер Майами» с «Филадельфией Юнион» прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Примечательно, что Месси удалось отличиться спустя всего две минуты после выхода на поле. Аргентинец начал игру на скамейке запасных и появился на 55-й минуте матча, а на 57-й уже забил гол.

Напомним, ранее Месси посетил полуфинальный матч Новака Джоковича с Григором Димитровым на турнире категории «Мастерс» в Майами.