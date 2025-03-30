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Новак Джокович отреагировал на жест Месси в его сторону после забитого гола в матче МЛС

Новак Джокович отреагировал на жест Месси в его сторону после забитого гола в матче МЛС
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на празднование гола аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». После взятия ворот Месси изобразил теннисную подачу.

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1:0 Тейлор – 23'     2:0 Месси – 57'     2:1 Газдаг – 80'    

Джокович сделал репост видео с празднованием Лионеля Месси на своей странице в социальных сетях, оставив три эмодзи со «звёздными» глазами.

Встреча завершилась победой «Интер Майами» со счётом 2:1. Примечательно, что Месси удалось отличиться спустя всего две минуты после выхода на поле. Аргентинец начал игру на скамейке запасных и появился на 55-й минуте матча, а на 57-й уже забил гол.

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