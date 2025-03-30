Новак Джокович отреагировал на жест Месси в его сторону после забитого гола в матче МЛС

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на празднование гола аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». После взятия ворот Месси изобразил теннисную подачу.

Джокович сделал репост видео с празднованием Лионеля Месси на своей странице в социальных сетях, оставив три эмодзи со «звёздными» глазами.

Встреча завершилась победой «Интер Майами» со счётом 2:1. Примечательно, что Месси удалось отличиться спустя всего две минуты после выхода на поле. Аргентинец начал игру на скамейке запасных и появился на 55-й минуте матча, а на 57-й уже забил гол.