Новак Джокович — Якуб Меншик: где смотреть финал «Мастерса» в Майами, во сколько начало
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Сегодня, 30 марта, пройдёт финал хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором сыграют пятая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович и 54-й номер мирового рейтинга Якуб Меншик. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
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В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.
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