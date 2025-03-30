Новак Джокович — Якуб Меншик: где смотреть финал «Мастерса» в Майами, во сколько начало

Сегодня, 30 марта, пройдёт финал хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором сыграют пятая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович и 54-й номер мирового рейтинга Якуб Меншик. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.