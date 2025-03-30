Андреева/Шнайдер — Букша/Като: где смотреть финал турнира в Майами, во сколько начало

30 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится финальный поединок в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с дуэтом Кристина Букша (Испания)/Мию Като (Япония). Встреча начнётся не ранее 19:30 мск.

Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны у BetBoom.

Стоит отметить, что этот финал станет для российской пары вторым в 2025 году. Напомним, Шнайдер и Андреева завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.