Андреева/Шнайдер — Букша/Като: где смотреть финал турнира в Майами, во сколько начало
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30 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится финальный поединок в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с дуэтом Кристина Букша (Испания)/Мию Като (Япония). Встреча начнётся не ранее 19:30 мск.
Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристина Букша
Мию Като
К. Букша М. Като
Не начался
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны у BetBoom.
Стоит отметить, что этот финал станет для российской пары вторым в 2025 году. Напомним, Шнайдер и Андреева завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.
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