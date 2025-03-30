Александра Эала — о турнире в Майами: лишил меня дара речи и переполнил эмоциями

Филиппинская теннисистка Александра Эала поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире в Майами (США), поблагодарив болельщиков за поддержку. Она написала об этом на своей странице в социальной сети.
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«Ух ты, в этом году турнир в Майами лишил меня дара речи и переполнил эмоциями. Я горжусь собой за то, что преодолела эти трудные моменты, а также за то, что смогла заявить о себе на Филиппинах на одном из крупнейших теннисных турниров. Более того, я благодарна за всю позитивную энергию, которую я получаю, и я молюсь о том, чтобы вы все продолжали поддерживать меня в хорошие и неудачные моменты. Приветствую всех, кто поддерживает меня и помогает мне.
Я понимаю, что эти две недели открыли для меня множество возможностей, но вместе с этим появился и целый ряд новых препятствий, с которыми мне придётся столкнуться. Теперь начинается настоящая работа», — написала Эала.
В финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в полуфинальном матче Александра Эала проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6.
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