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Александра Эала — о турнире в Майами: лишил меня дара речи и переполнил эмоциями

Александра Эала — о турнире в Майами: лишил меня дара речи и переполнил эмоциями
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Филиппинская теннисистка Александра Эала поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире в Майами (США), поблагодарив болельщиков за поддержку. Она написала об этом на своей странице в социальной сети.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 05:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 3 		7 3
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Ух ты, в этом году турнир в Майами лишил меня дара речи и переполнил эмоциями. Я горжусь собой за то, что преодолела эти трудные моменты, а также за то, что смогла заявить о себе на Филиппинах на одном из крупнейших теннисных турниров. Более того, я благодарна за всю позитивную энергию, которую я получаю, и я молюсь о том, чтобы вы все продолжали поддерживать меня в хорошие и неудачные моменты. Приветствую всех, кто поддерживает меня и помогает мне.

Я понимаю, что эти две недели открыли для меня множество возможностей, но вместе с этим появился и целый ряд новых препятствий, с которыми мне придётся столкнуться. Теперь начинается настоящая работа», — написала Эала.

В финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в полуфинальном матче Александра Эала проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6.

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