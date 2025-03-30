Борис Беккер поздравил Арину Соболенко с победой на «тысячнике» в Майами

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поздравил лидера мирового рейтинга белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В финале она одержала победу над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (7:5, 6:2).

«Поздравляю Арину Соболенко с победой на турнире в Майами», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Победа в Майами стала для Арины Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на турнирах категории WTA-1000 и вторая в 2025 году. Счёт личных встреч между Ариной и Джессикой стал 7-2 в пользу белоруски (3-2 на харде).