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Борис Беккер поздравил Арину Соболенко с победой на «тысячнике» в Майами

Борис Беккер поздравил Арину Соболенко с победой на «тысячнике» в Майами
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поздравил лидера мирового рейтинга белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В финале она одержала победу над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (7:5, 6:2).

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Поздравляю Арину Соболенко с победой на турнире в Майами», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Победа в Майами стала для Арины Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на турнирах категории WTA-1000 и вторая в 2025 году. Счёт личных встреч между Ариной и Джессикой стал 7-2 в пользу белоруски (3-2 на харде).

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