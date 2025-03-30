Соболенко — о победе на турнире в Майами: не хотела проиграть очередной финал
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Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко высказалась о победе на турнире категории WTA-1000 в Майами. В финальном матче она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.
Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Наконец-то у меня получилось показать лучший теннис в финале. Очень довольна результатом и выступлением. Я была настроена, что вне зависимости от того, что будет происходить, мне нужно оставаться в игре, концентрироваться на себе и сражаться за каждое очко, несмотря ни на что. Я не хотела проиграть очередной финал, если честно. Очень тяжело упускать матчи за титул», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
Напомним, в этом сезоне Соболенко проиграла в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
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