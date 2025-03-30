Соболенко — о победе на турнире в Майами: не хотела проиграть очередной финал

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко высказалась о победе на турнире категории WTA-1000 в Майами. В финальном матче она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

«Наконец-то у меня получилось показать лучший теннис в финале. Очень довольна результатом и выступлением. Я была настроена, что вне зависимости от того, что будет происходить, мне нужно оставаться в игре, концентрироваться на себе и сражаться за каждое очко, несмотря ни на что. Я не хотела проиграть очередной финал, если честно. Очень тяжело упускать матчи за титул», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, в этом сезоне Соболенко проиграла в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.